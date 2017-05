De plus en plus de jeunes musiciens dans le quartier

Le quartier Rosemont serait le terreau le plus fertile au Québec pour les jeunes créateurs. C’est du moins ce qu’en conclut la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) à la suite d’un récent recensement.

Colligeant les données auprès de ses membres, l’association a mis sur pieds une liste des dix quartiers au Québec où l’on retrouve le plus de nouveaux artisans de la musique. C’est le quartier Rosemont qui arrive en tête de peloton, suivi par le Centre-Sud et le nord du Plateau-Royal en troisième position.

Au plan canadien, Rosemont se hisse jusqu’à la troisième place, devancé par les quartiers Trinity/Little Portugal et Christie à Toronto.

Si l’enquête n’avait pas pour objectif d’identifier les raisons de cette migration de musiciens vers ces secteurs de la métropole, ses instigateurs se sont tout de même avancés sur ses causes.

«C’est difficile à déterminer, mais je crois que les loyers doivent jouer un rôle important. Les jeunes artistes choisissent probablement des logements dans les quartiers où les baux sont abordables», contemple Geneviève Côté, chef des affaires à la SOCAN.

Ce sondage servira à l’association de mettre en place des outils pour mieux aider les musiciens. «On se doutait que les jeunes artistes ne se trouvaient pas tous dans le Mile-End. La preuve au huitième, neuvième et dixième rang au Québec on retrouve respectivement la ville de Sherbrooke, l’arrondissement de Rivière-des-Praire et la municipalité de Boucherville, affirme Mme Côté. Cela nous indique qu’il y a certainement un besoin de ressources, comme des salles de spectacles dans ces secteurs.»

La SOCAN compte 150 000 membres au Canada et 35 000 au Québec. L’an dernier, ses rangs se sont gonflés de 8072 nouveaux musiciens au pays, dont 1637 résidait dans la province. Il s’agit d’une organisation sans but lucratif représentant les droits d’exécution de millions de créateurs et d’éditeurs de musique canadiens au plan national et international.

Top 10 SOCAN des quartiers du Québec où l’on retrouve le plus de nouveaux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique :

Rosemont, Montréal Centre-Sud, Montréal Plateau Mont-Royal (centre-nord), Montréal Outremont, Montréal Petite-Patrie (sud-est), Montréal Petite Patrie (nord-est), Montréal Plateau Mont-Royal (centre-sud), Montréal Sherbrooke (centre) Rivière-des-Prairies, Montréal Boucherville

Top 10 SOCAN des zones de croissance en création musicale au Canada :