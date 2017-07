Insertech ouvre ses nouveaux locaux

Acteur important dans l’économie sociale du quartier Rosemont, Insertech Angus a récemment déménagé afin de prendre de l’expansion et d’offrir plus de services à sa clientèle.

Le 4 juillet dernier, l’entreprise qui se spécialise dans la récupération, réparation et réutilisation des ordinateurs a ouvert les portes de ses nouveaux locaux au 4820 rue Molson.

Ce changement d’adresse leur permet d’ajouter 560 mètres carrés de plus à leur entreprise, pour un total de 1580 mètres carrés. Elle est aussi désormais plus accessible pour les automobilistes avec son stationnement réservé.

«C’est un bâtiment plus grand et plus moderne que le précédent. Cela nous permettra d’aller à la prochaine vitesse dans nos activités», affirme Saad Sebti, coordonnateur du marketing et du développement pour Insertech Angus.

En effet, une demande pour les services d’accompagnement pour mieux comprendre les nouvelles technologies a été constatée, surtout auprès de la clientèle formée par les personnes âgées.

«Nous voudrions offrir des ateliers lors desquels nous pourrions nous asseoir avec les gens et répondre à leurs questions. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent parfois démunies par rapport aux ordinateurs», explique M. Sebti.

C’est entre autres lors des Réparothons annuels, événements pendant lesquels les gens sont invités à apporter leurs appareils électroniques défectueux pour les remettre en état, que l’équipe d’Insertech a observé un besoin auprès des aînés, qui se présentaient souvent avec plusieurs questions.

Les ateliers pourraient prendre la forme de rencontres de 30 minutes avec un employé.

Une programmation plus détaillée de tous les services et activités offerts sera dévoilée cet automne, lors d’une grande ouverture officielle des nouveaux locaux.

Insertech est une entreprise qui aide les jeunes entre 18 et 35 ans éloignés du marché du travail à le réintégrer en leur prodiguant une formation de 6 mois dans le domaine de l’informatique. Depuis sa création en 1998, Insertech a permis à près de 1100 jeunes d’y apprendre leur métier, soit environ 80 par année. De plus, ce sont 160 000 ordinateurs qui ont été réparés et remis à neuf grâce à l’entreprise lors de ces 19 ans.