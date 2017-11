Le Centre Masson bientôt accessible à tous

Le centre communautaire Masson sera bientôt plus accessible aux personnes à mobilité réduite, puisqu’il subira dans les prochaines semaines plusieurs transformations afin de mieux servir tous ses utilisateurs.

La Ville de Montréal effectuera des travaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble, situé au 2705, rue Masson.

«À l’extérieur, les rénovations se feront principalement à l’arrière du bâtiment. [La Ville de Montréal] modifiera le garde-corps de la rampe de béton existante par l’ajout d’une bordure au sol sur cette rampe empêchant les personnes en fauteuil roulant ou utilisant une canne de glisser à l’extérieur de la rampe. La Ville installera au bout de cette rampe, des ouvre-portes automatiques avec caméra de sécurité», explique Jacques-Alain Lavallée, Relationniste à la Ville de Montréal.

Pour ce qui est des travaux prévus à l’intérieur de l’immeuble: «chaque ascenseur existant sera mis aux normes d’aujourd’hui, particulièrement par le remplacement du panneau de contrôle électronique et par l’ajustement des mains courantes, ajoute M. Lavallée. Un fini antidérapant sera aussi ajouté sur toutes les marches et les mains courantes de l’immeuble. La signalisation intérieure sera entièrement revue et améliorée.»

Du côté du sous-sol, on procédera à l’installation d’un nouveau mobilier adapté dans la salle polyvalente. On ajoutera aussi des mains courantes en remplacement de la rampe existante. Le chantier sera par ailleurs étendu au rez-de-chaussée, où des travaux de remplacement du plancher du vestibule arrière seront exécutés.

Enfin au 2e étage, «nous transformerons et agrandirons la cuisine afin de la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, principalement par l’ajout de portes coulissantes automatiques. On ajoutera à cet étage, une nouvelle salle de toilette accessible», conclut le relationniste.

Ces rénovations font partie des projets financés par le Programme dédié à l’accessibilité universelle des immeubles municipaux de la Ville de Montréal qui est à son tour prévu à son plan d’action 2015-2018 en matière d’accessibilité universelle.

Pour ce qui a trait aux bâtiments municipaux, comprennent notamment les mairies d’arrondissement, les bibliothèques, les arénas, les centres sportifs, les pavillons aquatiques et les centres communautaires, la Ville s’est engagée à rendre ses immeubles existants universellement accessibles ainsi que d’assurer de la prise en compte des normes de l’accessibilité lors de la construction de bâtiments neufs.