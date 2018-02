Logements et commerces: un important projet immobilier va de l’avant dans Rosemont

Après deux ans d’étude à l’arrondissement, le projet immobilier qui viendra remplacer les anciennes usines désaffectées du 5300, rue Molson, pourra aller de l’avant.

Les plans présentés par le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour la construction d’un bâtiment mixte de sept étages dans le Vieux-Rosemont ont finalement été approuvés par les élus de Rosemont – La Petite-Patrie, lors de la séance du conseil d’arrondissement du 12 février.

Précédemment, le Comité consultatif d’urbanisme local s’était prononcé à deux reprises sur ce projet et avait émis deux avis défavorables, empêchant ainsi la démolition de la manufacture de teinture inoccupée.

«En reconnaissance des avancées importantes du projet, les membres ont d’abord tenté de formuler un avis favorable avec conditions, mais en faisant l’analyse systématique des critères d’évaluation applicables, il est apparu évident que l’ampleur des ajustements requis entraînerait une trop grande modification du projet, d’où l’avis défavorable, peut-on lire dans le sommaire décisionnel du conseil d’arrondissement. Les deux principaux éléments reprochés touchent le traitement du coin nord-est et la composition de la façade principale. La nouvelle proposition s’affaire à répondre aux préoccupations du comité.»

Selon les informations trouvées dans le document, on retrouverait au rez-de-chaussée de l’immeuble une épicerie et deux commerces de service de proximité et 175 logements aux étages supérieurs. Un chalet urbain, un gymnase, un toit-terrasse avec piscine extérieure agrémenteraient l’offre d’habitation.

Un stationnement souterrain à deux niveaux est aussi prévu.

Une inclusion de logements sociaux et abordables est aussi attendue. Même si le projet fut soumis à l’arrondissement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle politique sur l’inclusion de logements abordables en mars dernier, le promoteur a tout de même complété une entente avec la Direction de l’habitation afin de confirmer une inclusion de 15 % de logements sociaux et de 15 % de logements abordables. Les 28 logements sociaux sont concentrés au 7e étage de l’immeuble.