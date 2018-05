La Foire commerciale de retour sur Masson

Les chasseurs d’aubaines pourront trouver leur bonheur lors de la Foire commerciale de la Promenade Masson, qui sera de retour du 24 au 27 mai.

Éternelle tradition de la Société de développement commercial (SDC) de l’artère, qui depuis sa création en 1981 organise chaque année cet événement, la vente trottoir sera l’occasion pour les marchands de sortir leurs produits sur la place publique.

En effet, la rue Masson sera fermée à la circulation automobile et transformée en voie piétonne, entre la 1re et la 12e Avenue, à partir de 8 heures jeudi matin pour être rouverte dimanche soir à 17 heures.

En plus de l’offre commerciale, les passants profiteront de jeux et de zones de pique-nique. Un jeu gonflable géant pour les petits, un jeu d’échecs géant et des kiosques de maquillage seront installés tout au long de l’artère.

De nombreux spectacles seront aussi présentés lors de ces quatre journées. Sur le parvis de l’église Saint-Esprit de Rosemont, au cœur de la rue Masson, on pourra se déhancher sur les rythmes africains d’Alpha Thiam, la prestation musicale de l’École Enchantée, la fièvre latino de Fiestango, le voyage oriental d’Abdel Kadiri et le spectacle des Superhéros.

De plus, il sera possible d’admirer les prouesses d’arts martiaux des membres d’Ashley Taekwondo, de Bujutsu Montréal, de KMK Danse, ainsi que d’apprécier la performance de la troupe ambulante du groupe Zuruba.

Puisque la rue Masson sera fermée à circulation, les automobilistes devront chercher une place de stationnement sur les rues adjacentes. Du stationnement payant est aussi disponible au nord de la rue Masson, entre la 6e et la 9e Avenue.