Réussites à la Coupe Gadbois

Rania Alaoui Yazidi a remporté haut la main son deuxième combat, ce qui lui a permis de décrocher l'argent. Hugo Lorini/TC Media Previous photo Next photo









L’équipe de Saint-Laurent qui a participé à la Coupe Gadbois, au Centre Pierre-Charbonneau, cette fin de semaine, a été couronnée de succès. Sept des dix judokas sont revenus médaillés, dont deux qui se méritent du coup l’or à la finale régionale des Jeux du Québec.

«Ce fut un week-end merveilleux pour nos judokas, sauf pour Rania Alaoui Yazidi, qui a dû combattre dans le poids supérieur, faute de participantes dans le sien, explique le directeur du club Judo Budokan Saint-Laurent, Jaouad Alaoui. Mais elle a tout de même décroché l’argent!»

Pour le troisième tournoi consécutif, Rania Alaoui Yazidi s’est opposée aux moins de 63 kg alors qu’elle fait partie des moins de 57 kg de la catégorie U16.

«Après un premier combat perdu lors du temps supplémentaire, elle a largement gagné le deuxième», souligne son père, le directeur du club.

Or

La seule médaille d’or du club de Saint-Laurent à la Coupe Gadbois a été remportée par Belkahla Zakaria, dans la catégorie U14.

«Il revient de loin, car il a arrêté le judo pendant un an et en est seulement à sa deuxième compétition. Il avait gagné l’argent à la première», observe M. Alaoui.

Deux jeunes de la catégorie U12, Arris Ouhab et Adam Alaoui Yazidi, qui ont respectivement décroché l’argent et le bronze, obtiennent l’or à la finale régionale des Jeux du Québec.

Ce sont par contre quatre judokas de la catégorie U16 qui représenteront le club à la finale provinciale des Jeux du Québec, à Alma, du 1er au 4 mars.

Coupe Gadbois

Judo Budokan Saint-Laurent n’était pas représenté dans le classement final de la Coupe Gadbois, en raison du petit nombre de judokas présents. Le club compte 80 inscrits, dont 10 participaient au tournoi.

Toutefois, on a enregistré une participation record au Centre Pierre-Charbonneau, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Plus de 600 judokas du Québec, de l’Ontario et des États-Unis ont pris part à l’événement.

Vainqueurs:

1e Club de judo Anjou Tori

2e Club de judo Shidokan (NDG)

3e Club de judo Métropolitain (Ahuntsic)