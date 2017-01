Anjou décroche la 26ième Coupe Gadbois

Le club Judo-Monde a accueilli un nombre record de 605 athlètes lors de la 26ième Coupe Gadbois. Photo: TC Media - Hugo Lorini Previous photo Next photo



Le Club de judo Anjou Torii vient d’inscrire une fois de plus son nom sur la Coupe Gadbois. Il a remporté les grands honneurs de la 26ième édition de la compétition, qui a attiré un nombre record de 605 judokas.

Les athlètes de l’île de Montréal ont dominé au cumulatif l’événement présenté les 21 et 22 janvier au centre Pierre-Charbonneau.

Les judokas d’Anjou, qui avaient remporté en 2012 et 2013 le tournoi organisé par le club Judo-Monde, situé dans le Sud-Ouest, ont renoué avec la plus haute marche du podium.

Le club Shidokan de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui avait mis la main sur la coupe au cours des trois dernières années, a dû se contenter cette fois du second rang.

S’entraînant au complexe Claude-Robillard, dans Ahuntsic, les athlètes du club Métropolitain ont quant à eux terminé en troisième place.

Hausse de 50%

L’inclusion cette année de la compétition au circuit provincial de tournois comptant pour la sélection des athlètes qui visent une participation aux championnats canadiens a eu un impact sur le nombre de participants.

Bon an, mal an, la Coupe Gadbois a attiré environ 400 judokas. Cette année, ce nombre a bondi de 50%.

«Nous n’aurions pu espérer une telle participation dans nos rêves les plus fous», confie Claude Bédard, directeur technique du club Judo-Monde et cofondateur de la compétition avec Christian Royer.

On a vu défiler sur les tatamis des judokas, hommes et femmes, âgés de 10 ans et plus venant des quatre coins du Québec, dont les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. Il y avait également des représentants de clubs de l’Ontario. Pour la première fois, les organisateurs ont accueilli des judokas des États-Unis.

Six médaillés pour le Sud-Ouest

Dix-neuf membres de Judo-Monde, un nombre record pour le club du Sud-Ouest, ont pris part à la compétition. Six se sont inscrits au tableau des médailles.

Violette Louet, Guillaume Sheehy et Mitchell Mastromonaco ont mis la main sur une médaille d’argent tandis que Justin Nadon, Adrian Andres et Philippe Belpaire ont décroché le bronze.