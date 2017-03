Deux médailles pour Ibrahim Boudaouara

L'équipe d'escrime du Lac Saint-Louis s'est mérité la première place dans sa discipline aux Jeux du Québec d'Alma. Collaboration spéciale/JDQ/Marie-Ève Bouchard-Girard Previous photo Next photo





Le Laurentien Ibrahim Boudaouara revient des Jeux du Québec médaillé d’argent en individuel et d’or en équipe, permettant du même coup à la région du Lac Saint-Louis de remporter la bannière en escrime.

Il s’est incliné face à Matis Pastor-Jobin, de Bourassa, lors de la finale de l’épreuve de sabre individuelle, le 28 février. Il s’est ensuite imposé face au même adversaire avec son partenaire Siger Ma, de LaSalle.

«En équipe, je voulais vraiment l’or. C’était un peu une revanche, car j’étais un peu déçu de mon combat en individuel où j’avais pourtant bien commencé», souligne Boudaouara.

À 14 ans, il visait le podium aux Jeux du Québec et espère continuer sur cette lancée.

«Les Jeux me poussent à aller encore plus loin, j’ai vraiment été étonné de ma performance», précise-t-il.

Les championnats canadiens, puis l’équipe du Québec, sont ses prochains objectifs. L’étudiant de 3e secondaire, passionné par le piano, aimerait à terme travailler dans le domaine de la santé.

Quatre médailles

La délégation du Lac Saint-Louis, qui comptait sept escrimeurs du Collège Jean-de-Brébeuf sur dix, termine en première place au classement par sport à l’escrime, grâce à deux médailles d’or et deux d’argent.

David Lanyi, de Saint-Laurent, a pris la 16e place à l’épée. Le duo qu’il forme avec le Laurentien Léon Song s’est ensuite emparé de la 4e position en équipe, le 27 février.

Matéas Guenette, de Dorval, et Norbert Lenis, de Beaconsfield, ont remporté l’or en fleuret par équipe, le 28 février. Lenis termine également avec l’argent en fleuret individuel.

Classement

Fleuret masculin

2 Norbert Lenis (Beaconsfield)

7 Matéas Guenette (Dorval)

Épée masculin

5 Léon Song (Saint-Laurent)

16 David Lanyi (Saint-Laurent)

Épée féminin

7 Antonina Nikolaev (Saint-Laurent)

13 Xin Yuan Mei (Saint-Laurent)

Sabre masculin

2 Ibrahim Boudaouara (Saint-Laurent)

12 Siger Ma (LaSalle)

Fleuret féminin

6 Emily Salice (Dollard-des-Ormeaux)

7 Jane Chen (LaSalle)

Épée féminine par équipe

5 Antonina Nikolaev et Xin Yuan Mei

Épée masculine par équipe

4 David Lanyi et Léon Song

Fleuret féminin par équipe

4 Emily Salice et Jane Chen

Fleuret masculin par équipe

1 Matéas Guenette et Norbert Lenis

Sabre masculin par équipe

1 Ibrahim Boudaouara et Siger Ma