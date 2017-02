Épée ou sabre?

La moitié des escrimeurs de la région du Lac Saint-Louis qui seront aux Jeux du Québec sont originaires de Saint-Laurent. Étudiant au collège Jean-de-Brébeuf, qui propose un programme d’escrime, plusieurs visent le podium.

L’un d’entre eux, Ibrahim Boudaouara souhaite un jour rejoindre l’équipe nationale.

«Les Jeux du Québec sont une étape préliminaire, car il y a le circuit provincial et national, puis les championnats à la fin de l’année», explique l’adolescent de 14 ans.

Boudaouara vise l’or à Alma, pour sa première participation aux Jeux du Québec alors qu’il est déjà monté sur le podium lors d’autres compétitions.

«En trois ans, j’ai progressé du 17e rang au 1er, je veux aller le plus loin possible», ajoute-t-il.

Cependant, tout peut arriver en escrime selon lui, car c’est autant psychologique que physique. «L’escrime demande un état de concentration pour se battre, il faut être déterminé pour aller chercher les touches», précise Boudaouara.

«En escrime, la chose que j’aime le plus est la sensation d’adrénaline durant un match qui est très serré. On doit penser comment l’adversaire va attaquer et comment on va le battre.» — David Lanyi, escrimeur