Changement de candidat pour Projet Montréal dans Saint-Laurent

Le candidat au poste de conseiller de Ville dans le district Côte-de-Liesse sera finalement Salman Farah. Il prend la place de Georges Platanitis qui s’est désisté pour raisons professionnelles, ne pouvant se libérer suffisamment pour faire campagne.

Titulaire d’un DEC en sciences humaines du Collège Dawson et présentement étudiant d’histoire et philosophie à l’Université Concordia, M. Farah souhaite en priorité améliorer les transports collectif et actif à Saint-Laurent, notamment en rajeunissant les abris-bus de la station Côte-Vertu. Intéressé par les différentes formes d’expression culturelle, il aimerait créer un monument rassembleur pour les nombreuses communautés laurentiennes.