Saint-Laurent: Frappé par un train, un jeune adolescent repose dans un état critique

Un jeune adolescent de 15 ans reposait toujours dans un état critique, mercredi soir, après avoir été frappé par un train sur la ligne Deux-Montagnes à la gare Bois-Franc, sur le boulevard Marcel-Laurin, non loin du boulevard Henri-Bourassa dans Saint-Laurent, à Montréal.

Selon les informations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui a reçu plusieurs appels à la centrale 911 aux alentours de 16h, une collision serait survenue entre le jeune homme, qui empruntait une traverse piétonnière du nord vers le sud, et le train, qui circulait en direction est sur la ligne Deux-Montagnes, vers le centre-ville.

Blessé de manière importante au haut et au bas du corps, le jeune homme a immédiatement été transporté dans un centre hospitalier à proximité. «On craint actuellement pour sa vie», a expliqué la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard. L’identité de la victime n’est toujours pas confirmée.

Le conducteur du train, pour sa part âgé dans la cinquantaine, a été évalué par Urgence-Santé sur les lieux. Il n’a toutefois pas été transporté à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte depuis. C’est la division Ouest du service de police montréalais qui se chargera de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant l’incident.

Plusieurs témoins sont actuellement rencontrés sur place par les policiers «pour mieux comprendre comment se sont passés les faits exactement», a ajouté Mme. Picard.

Les passages de trains sur la ligne Deux-Montagnes ont été interrompus pendant près de deux heures, mercredi après-midi, mais pourront progressivement reprendre du service en début de soirée, a annoncé l’organisation.

Plus tôt mercredi, exo avait invité ses usagers à utiliser les autobus disponibles pour se rendre à d’autres stations du réseau, qui sont demeurées ouvertes pour la plupart, telles que Grand-Moulin et Deux-Montagnes. Les usagers des navettes, eux, ont été conviés à choisir d’autres façons de se déplacer. Les titres de transport étaient acceptés sur le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) et la Société de transport de Laval (STL).

Sur la Toile, l’organisation dit regretter les inconvénients engendrés par l’incident, qui sont toutefois hors de son contrôle.