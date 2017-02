Saint-Léonard bouche les nids-de-poule de l’est de Montréal

L’arrondissement de Saint-Léonard sera désormais responsable du colmatage mécanique des nids-de-poule sur le réseau routier de l’est de Montréal.

L’arrondissement léonardois a été choisi pour colmater de façon mécanique les nids-de-poule de l’ancien réseau artériel de la ville de Montréal dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Anjou.

«Les arrondissements continueront de faire le colmatage manuel de leurs nids-de-poule. Toutefois, il y aura un arrondissement responsable du colmatage mécanique dans une zone», indique Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal.

1,4 M$ C’est le coût de quatre machines Python 5000 qui permettront le colmatage mécanisé des nids-de-poule.

En plus de colmater les trous dans la chaussée des trois autres arrondissements, Saint-Léonard devra également entretenir l’équipement, former son personnel et opérer la machinerie.

«Notre objectif est d’optimiser les opérations de colmatage des nids-de-poule. Nous voulons optimiser les ressources et développer l’expertise à l’interne», souligne M. Sabourin.

L’équipement mécanisé a été acheté et sera livré au cours des prochaines semaines. Le projet sera déployé progressivement au cours des prochains mois, lorsque «les conditions climatiques seront favorables et acceptables», fait valoir M. Sabourin.

Les nids-de-poule en quelques chiffres