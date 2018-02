Plus de 60 000$ pour la persévérance scolaire

Le septième Souper gastronomique organisé par la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) a permis de récolter 61 460$ au profit de la Fondation de la Pointe-de-l’Île.

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, près de 170 convives ont participé à l’activité tenue, le 21 février, au restaurant Le Max-Rupp de l’École hôtelière de Montréal Calixa-Lavallée.

Comme le veut la tradition, les mets ont été préparés et servis par les élèves de l’école, sous la supervision des chefs enseignants.

Lors d’une allocution, Dimitri Tsingakis, président de la Fondation de la Pointe-de-l’Île pour la persévérance scolaire (FPÎPS), a souligné que «les projets et les bourses que nous finançons, grâce aux sommes recueillies dans le cadre du Souper gastronomique de la CSPÎ et du Tournoi de golf annuel de la Fondation, contribuent au développement du goût d’apprendre chez les élèves, à l’accroissement de leur motivation et à l’engagement des enfants et des jeunes adultes envers leur cheminement scolaire».