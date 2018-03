Petits trucs pour se partir en affaires

PME MTL Est-de-l’Île organise un atelier d’information gratuit sur les grandes étapes menant au démarrage d’une entreprise.

Cette rencontre s’adresse aux personnes souhaitant entreprendre un projet d’affaires dans la ville de Montréal-Est ou dans les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.

«J’ai la chance de rencontrer quotidiennement des personnes audacieuses prêtes à relever de nombreux défis d’affaires et de pouvoir les accompagner à concrétiser leurs idées est ma très grande source d’inspiration», mentionne Mehdi Chaouachi, conseiller en gestion et financement chez PME MTL Est-de-l’Île, dont la mission est de guider et d’outiller les entrepreneurs dans les différentes étapes du démarrage d’entreprise.

L’atelier aura lieu le 28 mars, à 19h, au 7305, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200. Pour s’inscrire: pmemtl.com/est ou 514 494-2606, poste 228.