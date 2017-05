Saint-Léonard: Un projet de condos ne fait toujours pas l’unanimité

Pour la troisième fois en un peu plus d’un an, des résidents du secteur Valdombre/Brunetière se sont opposé à un projet immobilier qui prévoit la construction de cinq tours à condos en bordure d’un secteur qui compte majoritairement des duplex.

Lors d’une rencontre citoyenne tenue le 24 mai, le Groupe Petra a dévoilé la dernière mouture de son projet de complexe résidentiel qu’il compte ériger sur un terrain situé entre le boulevard Métropolitain et la rue Brunetière, à l’intersection de la rue Valdombre, dans Saint-Léonard.

Le nouveau concept prévoit la construction de 114 maisons de ville et de 595 appartements répartis dans cinq immeubles de 15 étages.

La majorité de la trentaine de résidents présents à l’assemblée publique organisée par le promoteur ont manifesté leur mécontentement, pointant du doigt notamment la hauteur des tours et l’éventuelle augmentation de la congestion que causerait l’arrivée de plus de 700 ménages.

«Si vous voulez faire votre projet, il ne faut pas que ce soit au détriment des voisins», lance Sylvain Blais, un résident de la rue Brunetière.

Revu et corrigé

Cette nouvelle version du projet revoyait pourtant à la baisse le nombre de condos et élargissait la zone tampon entre les tours et les cours arrières des résidences de la rue Brunetière.

«Je pensais que ce projet rejoindrait les désirs des résidents ainsi que celui du propriétaire, car nous avons éloigné les tours à condos des duplex voisins pour nous assurer qu’ils aient toujours de l’ensoleillement et une vue intéressante, mais nous n’avons pas fait de progrès», déplore John Palumbo, architecte du projet.

C’est la troisième fois que le projet est rejeté par des résidents du secteur. Parmi ces derniers, certains sont d’avis que le terrain devrait conserver sa vocation commerciale.

«J’ai acheté ce terrain pour le développer. Si j’avais un client commercial demain matin, je le lui vendrais, mais ce n’est pas le cas. Je crois qu’on peut faire quelque chose d’intelligent et de beau dans ce secteur», souligne Giuseppe Borsellino, président du Groupe Petra.

Ce dernier compte revoir son concept et le soumettre à nouveau aux résidents du secteur.

À cette étape, l’aval des citoyens n’est pas nécessaire. Toutefois, celui-ci faciliterait les changements de réglementations demandées à l’arrondissement, dont la modification du zonage, pour la suite du projet.

Logement social

Avec un projet immobilier de 709 unités d’habitation, le Groupe Petra devrait y aménager une centaine de logements sociaux. Selon la stratégie d’inclusion de Saint-Léonard, pour tout projet de plus de 100 unités, 15% d’entre elles doivent être du logement social.

Pour l’instant, on ignore où ces logements sociaux seront situés sur le site ni la forme qu’ils prendront, mais le Groupe Petra a affirmé qu’il y en aura assurément.

Le comité promoteur du logement social à Saint-Léonard suit de près le dossier et compte bien rappeler au promoteur l’importance d’y inclure ce type d’habitation.

Évolution du projet