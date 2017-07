La piscine Pie-XII à nouveau ouverte

Après moins d’un an de travaux et plus de 1,4 M$ d’investissement, les piscine et pataugeoire Pie-XII ouvriront leurs portes à la fin du mois de juillet.

La piscine ouvre le 21 juillet et le demeurera tous les jours jusqu’au 27 août, de 12h à 20h. Plus d’un million de dollars a été mis dans la réalisation de certains aménagements adaptés aux principes de l’accessibilité universelle, dont l’ajout d’une rampe d’accès, dans l’installation d’un poste de surveillance sur la plage de la piscine facilitant ainsi la visibilité des sauveteurs et dans le repositionnement du tremplin. Une partie des fonds a également servi à remplacer le système de filtration de la piscine.

La pataugeoire, quant à elle, ouvrira le 24 juillet. Plus de 340 000$ y ont été investis, notamment pour la mise aux normes des équipements et installations jugés vétustes qui touchent la filtration d’eau.

Les jeux d’eau de la pataugeoire, les systèmes automatiques d’ajustements du niveau de l’eau de la piscine et de la pataugeoire, ainsi que la salle de filtration ont également subi une cure de jeunesse.

Il reste encore quelques travaux à effectuer, soit pour la rampe extérieure permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder à la piscine par le pavillon des baigneurs. Ceux-ci seront terminés d’ici les deux prochaines semaines.