Un chantier chamboule des lignes de bus à Saint-Léonard

Alors que la Ville de Montréal s’attèle, notamment, à reconstruire la chaussée et les trottoirs du boulevard Langelier, les utilisateurs du transport en commun doivent s’armer de patience s’ajuster aux détours, aux fermetures de rues et aux annulations d’arrêts.

Avec des fermetures de voies sur le boulevard Langelier et la fermeture de la rue Jean-Talon, plusieurs arrêts des lignes d’autobus 33 (Langelier) et 141 (Jean-Talon) sont annulés.

«Avec la fermeture d’une portion du boulevard Langelier, il nous était impossible de maintenir les arrêts en direction nord sur la ligne 33, car les gens auraient embarqué et débarqué en plein milieu du chantier. Nous n’avions pas le choix», indique Alain Labelle, chef de division à la gestion des réseaux et des relations avec les partenaires à la Société de transport de Montréal (STM).

Pendant le passage de TC Media, plusieurs utilisateurs du transport en commun cherchaient où ils pouvaient embarquer dans leur autobus, leur arrêt habituel étant annulé.

«Nous avions mis des commis sur place au départ pour informer les utilisateurs des changements pendant les travaux. Toutefois, avec tous les chantiers à Montréal, il n’est pas possible d’avoir des commis sept jours sur sept», souligne M. Labelle, ajoutant que si la situation le demande, des commis seront à nouveau déplacés dans le secteur pour informer la population.

La ligne 141 connait également plusieurs changements. Jean-Talon étant fermé, ce circuit a été déplacé sur la rue Bélanger en direction ouest et sur l’autoroute métropolitaine en direction est dans ce secteur. Les piétons et citoyens faisant leurs emplettes dans un des nombreux magasins de la rue Jean-Talon, entre les Galeries-d’Anjou et la rue Valdombre, doivent alors marcher jusqu’à l’un des nouveaux arrêts, des distances pouvant s’allonger sur plus d’un kilomètre.

«Nous essayons de faire les nouveaux parcours sur la même rue, mais ce n’était pas possible, dans ce cas. Un autobus ne tournant pas sur un 10¢, nous avons choisi les rues qui nous apportaient des solutions, mais ça peut faire que les arrêts sont éloignés», fait valoir M. Labelle, ajoutant que la STM œuvre pour que le retour sur les rues naturelles des lignes de bus se fasse le plus vite possible.

5 M$ La Ville de Montréal a accordé le contrat pour les travaux sur le boulevard Langelier à Demix Construction pour près de 5 M$.

Alors que le site Internet de la STM spécifie qu’il y a des modifications sur les lignes 141 et 33, les détours et nouveaux arrêts n’y sont pas précisés.

«Les choses changent toutes les semaines sur le chantier. C’est pourquoi l’information précise se trouve sur le terrain», mentionne M. Labelle.

Malgré les inconvénients, la STM n’a pas eu plus de commentaires ou de plaintes concernant ces deux lignes depuis le début des travaux.

«En 2015, nous avons eu 20 commentaires pour ces deux lignes et 17 en 2016. Depuis le début de l’année, nous en avons eu 12, soit huit pour la 141 et quatre pour la 33. On ne voit pas de recrudescence des commentaires. C’est très marginal», souligne Isabelle-Alice Tremblay, conseillère corporative aux Affaires publiques de la STM.

La situation de la ligne 141 devrait revenir à la normale en septembre, alors que les travaux sur ce tronçon de rue devraient être terminés. Par la suite, ce sera au tour des usagers de la ligne de bus 95 (Bélanger) de s’ajuster au chantier. En effet, la rue Bélanger sera fermée à la hauteur du boulevard Langelier au cours de l’automne. Des arrêts seront alors annulés et des détours seront prévus pour les circuits dans les deux directions.

Le chantier du boulevard Langelier se poursuivra jusqu’en décembre 2017.

Liste des travaux sur le boulevard Langelier