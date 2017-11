Destination New York pour la maison de jeunes Le Zénith

Une quinzaine d’adolescents de la maison de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard voyageront jusqu’à New York, une première pour un grand nombre d’entre eux.

Les usagers de l’organisme jeunesse parlaient régulièrement d’organiser un voyage à l’extérieur de la province. Devant les demandes répétées, la coordonnatrice a décidé de faire de ce rêve une réalité.

«Lors des conseils jeunesse, les jeunes ont toujours les deux mêmes demandes, soit d’installer un panier de basket dans la cour et d’organiser un voyage. Nous avons décidé de voir ce qu’on pouvait faire pour réaliser cette requête», indique Sabrina Abdeddaim de la maison de jeunes.

Après avoir sondé les jeunes qui souhaitent s’engager dans le projet, le comité New York a été créé. Une quinzaine d’adolescents se rencontrent chaque semaine pour discuter des démarches d’un voyage, tel que l’obtention d’un passeport, la souscription à des assurances ou quoi mettre dans sa valise.

«L’objectif de ce voyage est que les jeunes découvrent le monde. Plusieurs d’entre eux ne sont jamais sortis de Saint-Léonard. Ils étaient émerveillés lorsque nous les avons sortis au centre-ville. À New York, ils pourront forger des moments spéciaux entre amis et s’ouvrir sur le monde», souligne Mme Abdeddaim.

L’organisation

Selon des estimations, le voyage coûterait environ 500$ par personne, un montant que ne possèdent pas la maison de jeunes ni la plupart des participants.

«Nous ne voulions pas tout organiser et arriver avec un montant à la fin que les jeunes devaient payer. Nous voulions qu’ils s’engagent dans l’organisation et que ça ne leur coûte rien au bout du compte», informe Mme Abdeddaim.

Avec seulement deux employées à temps plein, il était difficile pour la maison de jeunes de préparer le voyage, mais également de mettre en place des campagnes de financement. Elles ont alors décidé de se tourner vers le cégep du Vieux-Montréal.

«En technique d’intervention en loisir, les étudiants doivent organiser des événements-bénéfices. Nous avons proposé notre projet et ils l’ont accepté», souligne Mme Abdeddaim.

Deux étudiantes ont alors suggéré différentes alternatives pour amasser les 500$ par personne nécessaires pour le voyage.

«Nous avons choisi une soirée de quilles, car ça rejoint tout le monde. Les jeunes vont également animer des mini-jeux et des activités pendant la soirée afin d’amasser davantage d’argent», mentionne la coordonnatrice.

Un autre événement-bénéfice sera organisé à l’hiver, mais celui-ci n’a pas encore été déterminé. Les jeunes vont également organiser des journées d’emballage dans des épiceries du secteur afin d’augmenter au maximum les fonds recueillis.

«Ce serait bien si nous pouvions amasser assez d’argent pour qu’ils puissent avoir de l’argent pour faire de petites dépenses là-bas», espère la coordonnatrice.

Les adolescents devraient participer à leur premier voyage avec la maison de jeunes au printemps 2018. Une initiative qui pourrait devenir récurrente si celle-ci est un succès, laisse entendre Sabrina Abdeddaim.

Quilles-o-thon

La maison de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard organise un quilles-o-thon rétro le 18 novembre, au centre de quilles Anjou sur le Lac (11200, rue Renaude-Lapointe), afin d’amasser des fonds pour son voyage à New York. Des concours, jeux et prix de présence sont prévus. Le coût est de 20$ par personne, pour trois heures de divertissement et les souliers de quilles. Les gens peuvent obtenir des billets ou s’informer en composant le 514 327-0185 ou en visitant la page Facebook: quilles-o-thon rétro.