Il renonce à être imam pour se porter candidat

Toutefois, celui qui prêchait jusqu’à tout récemment dans une mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu affirme avoir déjà renoncé à son rôle d’imam en vue de se présenter aux élections et abandonné son titre de porte-parole du Conseil des imams du Québec.

Il veut également rassurer ceux qui s’inquièteraient de voir un homme religieux faire son entrée à la Chambre de communes, soulignant qu’« on ne mélange pas la religion et la politique.» Il dit croire en un état laïque et neutre, « mais pas antireligieux ».