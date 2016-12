Il arrache tout sur son passage

Une vidéo mise en ligne samedi sur la page «SpottedETSmtl» montrant une chenillette détruire une bicyclette et arracher un poteau de signalisation a causé un tollé lundi alors que le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a indiqué sur le réseau social que son administration sévirait contre la firme responsable du méfait, Pavages d’Amour.

Dans la vidéo de moins de 20 secondes, on peut voir le déneigeur manœuvrer sa chenillette dans une rue étroite de l’arrondissement. Le conducteur devait passer à un endroit où se trouvait une voiture stationnée à sa gauche et un poteau de signalisation sur lequel est cadenassé un vélo à droite.

Le conducteur a d’abord sorti le poteau de ses gonds avant de traîner le vélo qui y était attaché sur une courte distance. La vidéo ne montre pas si le conducteur sort de sa chenillette à un certain moment.

Dorais furieux

«Quelqu’un peut me confirmer qu’il s’agit bien des maisons de la rue Barré, vers le 1244 environ? Il s’agit d’une entreprise étant sous contrat avec nous, soit Pavages d’Amour. On va les mettre à l’amende. C’est la deuxième fois cette semaine. On a déjà sévit en début de semaine», a vocifèré le maire d’arrondissement, Benoit Dorais.

Ce dernier aurait d’ailleurs déjà notifié la firme Pavages d’Amour de ses intentions par courriel toujours selon des propos publiés sur Facebook.

Contactée par TC Media, la firme en question, qui est basée sur Newman Crescent à Dorval, a refusé tout commentaire lundi après-midi. Cette dernière serait responsable d’activités de déneigement dans plusieurs autres arrondissements.

Débat

Dans la section «commentaires» de la vidéo, plusieurs personnes ont défendu le conducteur de la chenillette, ce qui a contribué à animer le débat.

Prenant le parti du déneigeur, un internaute, Serge Ledoux, a commenté que l’incident est la faute du propriétaire de la bicyclette.

«C’est à lui de ne pas se stationner dans notre chemin ! À cette température là, ce n’est pas vrai qu’on va sortir de notre chenillette pour replacer tous les bicycles. On n’est pas payés pour faire le ménage, mais pour déblayer», argue-t-il.

Le maire Dorais s’est fait cinglant dans sa réplique.

«Vous êtes sérieux? Vous défendez la personne qui a arraché un poteau parce qu’il y avait un vélo y étant attaché. Je comprends que la personne avait laissé là le vélo, mais n’était-il pas plus sensé de reculer… comme vous le faites pour des bornes-incendies? », a-t-il demandé.

En affaires depuis 1972, la firme Pavages d’Amour prétend, sur son site web, offrir un personnel qualifié, expérimenté, responsable et disponible, des méthodes de travail éprouvées et une qualité de travail hors-pair.