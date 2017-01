Plus de 400 judokas attendus à la Coupe Gadbois

Près de 450 judokas, un nombre record, devraient prendre part cette année à la 26ième Coupe Gadbois. La compétition fait désormais partie du circuit provincial de tournois comptant pour la sélection des athlètes qui visent une participation aux championnats canadiens.

L’événement organisé par le club Judo-Monde aura lieu les 21 et 22 janvier au centre Pierre-Charbonneau.

«Par le passé, il y avait autour de 400 judokas. Cette année ça pourrait monter», anticipe Christian Royer, ex-président du club, aujourd’hui conseiller spécial au sein de son conseil d’administration.

Deux autres compétitions ciblées par Judo Québec pour faire partie du nouveau circuit provincial, la Coupe Daniel Hardy présentée à Québec et le Tournoi Espoir de Deux-Montagnes, ont enregistré cette année une hausse du nombre d’athlètes. «Ils ont eu de 10% à 20% plus de participants», note M. Royer.

Cette croissance l’amène à penser qu’il devrait en aller de même pour la compétition qu’il a fondée avec Claude Béland, directeur technique du club Judo-Monde.

«Pour les athlètes qui veulent participer au championnat canadien ouvert, c’est l’une des compétitions où ils peuvent remporter des points», précise M. Bédard.

De la visite de l’Ontario

Sur les tatamis, on retrouvera des judokas, hommes et femmes, âgés de 10 ans et plus.

Les organisateurs attendent des athlètes de différentes régions du Québec mais aussi de l’Ontario.

«Il y aura des judokas du collège militaire de Kingston», signale Christian Royer. Leur dernière visite à une compétition québécoise remonte à une vingtaine d’années.

Des athlètes de Judo-Monde défendront les couleurs du Sud-Ouest. L’an dernier, ils étaient une douzaine. Claude Bédard ne serait pas étonné que ce nombre double alors que le processus d’inscription n’est pas terminé. «Je pense que ce sera la plus grosse délégation», avance-t-il.

Clubs à surveiller

Parmi les judokas qu’il faudra avoir à l’œil cette année, il y aura ceux du club Shidokan, qui a remporté la Coupe Gadbois au cours des trois dernières années.

En fait, le puissant club de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a mis la main sur la coupe pas moins de six fois entre 2009 et 2016. «C’est encore une équipe à surveiller», prévient Christian Royer. D’autant plus qu’il a le vent dans les voiles. Il a terminé en première place du classement lors des Championnats nationaux élite présentés le 7 janvier au complexe Gadbois.

Il faudra aussi compter avec le club Anjou s’il décide d’envoyer une délégation. Il a remporté la coupe en 2012 et 2013. «Il nous réserve toujours de belles surprises», indique Claude Bédard, qui cible aussi le club de Boucherville parmi les prétendants sérieux au titre.

La dernière fois que le club Judo-Monde a remporté la coupe, c’était en 2001.

Les compétitions commenceront à 9h30 le 21 janvier. Les amateurs sont invités à venir encourager les judokas durant la fin de semaine. L’entrée est libre. Le Centre Pierre-Charbonneau est situé au 3000, Viau.