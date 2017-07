Un adolescent fait une chute à la Canada Malting

Un jeune homme de 16 ans a fait une chute d’environ cinq mètres, lundi après-midi, à l’ancienne usine de la Canada Malting.

Aux alentours de 15h, le Service d’incendie de la Ville de Montréal (SIM) a reçu un appel pour un sauvetage sur la rue Riverside dans le quartier Saint-Henri.

«Il s’est blessé au niveau de la clavicule, du bras et de la jambe, mais on ne craint pas pour sa vie», mentionne Benoit Martel, chef aux opérations du SIM. Le garçon était conscient au moment du sauvetage et a été transporté à l’hôpital de Montréal pour enfants, sur le boulevard Décarie.

Accompagné de deux autres garçons d’environ le même âge, il s’amusait à escalader le bâtiment de huit étages, considéré dangereux par le SIM, jusqu’à ce qu’il tombe dans un trou à l’intérieur de l’immeuble et atterrisse sur des solives de bois.

L’un de ses compagnons est resté à l’intérieur jusqu’à l’arrivée de deux pompiers. Ils sont rentrés par la fenêtre du 8e étage, ont installé leur équipement afin d’aller chercher le jeune homme dans le trou et sont ressortis par la fenêtre à l’aide d’une nacelle, aux environs de 16h.