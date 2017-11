Visibilité internationale à la libraire

L’écrivain français Alexandre Jardin sera de passage au Québec au début du mois de février. Il fera un seul arrêt à Montréal et ce sera dans l’arrondissement où il participera à une soirée organisée par la Librairie de Verdun.

«C’est un auteur chouchou de plusieurs libraires qui travaillent ici, raconte le libraire qui présentera la causerie, Billy Robinson. Il a un beau rayonnement et on sait qu’il est ultra sympathique alors on ne voulait pas simplement faire une dédicace, mais proposer un moment plus privilégié avec nos clients.»

C’est à côté du piano qu’une quarantaine de sièges attendront les lecteurs pour l’échange prévu avec Alexandre Jardin. Au cours de la première partie, une discussion d’une trentaine de minutes sera menée entre l’animateur de la soirée et l’auteur.

«On abordera entre autres la sensibilité masculine qui plaît beaucoup. À la lecture de ses romans, je trouve que les hommes sont souvent très ouverts à leurs propres sentiments», souligne M. Robinson.

Un moment sera particulièrement consacré à la sortie de son dernier livre «Ma mère avait raison». L’ensemble de son œuvre sera toutefois abordé par des thématiques communes comme la place des femmes, mais aussi sa vision du Québec qu’il aborde dans son précédent roman, ou encore des adaptations qui ont été faites au cinéma.

Les participants pourront dans un second temps interagir directement avec l’invité dans une ambiance chaleureuse.

Croissance

«À chaque fois qu’on a quelqu’un de cette renommée ou qu’on aime, on montre notre intérêt pour organiser un événement. Je pense qu’on a un beau boulevard devant la librairie et qu’on est aussi proactifs. Donc, on a été choisis pour ce moment unique sur l’île de Montréal», souligne Billy Robinson.

La librairie souhaite ainsi se présenter comme un pôle culturel où les gens se déplacent des différents arrondissements pour se rendre à Verdun. Elle devrait donc poursuivre ses démarches pour accueillir de grands auteurs.

L’événement sera toutefois le seul organisé en décembre pour consacrer ensuite les efforts des libraires sur un service à la clientèle en période de fin d’année. Une nouvelle collaboration devrait commencer dès le début de l’année avec le blogue «Le fil rouge» tenu par un groupe de lecteurs qui parlent beaucoup de littérature québécoise.

La causerie avec Alexandre Jardin se déroulera le 8 décembre de 18h à 20h à la Librairie de Verdun (4750 rue Wellington). Aucune réservation possible.