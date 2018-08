La mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension exclue du caucus de Projet Montréal

La mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, est exclue du caucus de Projet Montréal, a annoncé vendredi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Mme Plante a demandé au nouveau directeur général de la Ville, Serge Lamontagne, de mandater le contrôleur général afin qu’une enquête sur le climat de travail soit effectuée dans l’arrondissement, après avoir reçu jeudi des informations voulant que Mme Fumagalli soit de nouveau à l’origine de harcèlement psychologique.

En mai dernier, une employée de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension avait démissionné de ses fonctions après avoir subi du harcèlement psychologique de la part de la mairesse Fumagalli. Cette dernière avait été enjointe de travailler à la maison temporairement. Un processus de médiation avait été mis en place et une entente avait été convenue entre les parties.

«L’objectif était d’assurer que les relations de travail soient des plus respectueuses et harmonieuses pour l’ensemble des employés de l’arrondissement, a indiqué vendredi Mme Plante, avant de souligner que l’entente n’aurait pas été respectée. Elle n’a pas voulu donner des détails sur les faits reprochés et les personnes impliquées puisqu’il s’agit un dossier de ressources humaines.

«J’ai un devoir et une responsabilité envers la fonction publique, le personnel politique et l’ensemble des élus car ce sont eux qui quotidiennement rendent des services de qualité à la population, a ajouté la mairesse de Montréal pour expliquer sa décision. Cette responsabilité est d’ailleurs enchâssée dans le code d’éthique que notre administration a amendé.»

Valérie Plante a dit avoir parlé à tous les élus de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Tous ont convenus de maintenir les services à la population.