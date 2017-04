La Grande tournée de Montréal débute ici

C’est à Rosemont – La Petite-Patrie que sera lancée la Grande tournée, cet événement qui célébrera les 19 arrondissements de la métropole.

Du 12 au 14 mai, de nombreuses activités se tiendront au parc Jean-Duceppe et dans les rues du coin, qui permettront aux citoyens de redécouvrir leur quartier.

Lors d’un grand pique-nique, les participants pourront savourer les spécialités locales des marchands. Les boucheries, boulangeries, fromageries et microbrasseries de Rosemont – La Petite-Patrie seront à l’honneur lors de ce grand apéro, au parc toute la fin de semaine.

On pourra aussi se nourrir l’esprit en apprenant plus sur l’arrondissement grâce à l’exposition La Ville suspendue, préparée par le Musée McCord. Des personnages incarneront l’histoire du quartier et s’inspireront des souvenirs de Montréalais, tirés de récits et de faits véridiques.

Enfin, les Rallyes découverte feront le tour de Rosemont – La Petite-Patrie pour faire connaître aux curieux ses rues et ruelles et ses secrets les mieux gardés. Deux circuits seront offerts, pour les petits et les grands, en format papier ou via l’application 375MTL.

Les artistes du cirque en piste

Les festivités estivales, qui dureront du 12 mai au 17 septembre 2017 et qui parcourront les 19 arrondissements, seront ouvertes par les représentants de la Ville, incluant le maire de Montréal Denis Coderre.

Le Cirque Éloize, organisateur de la Grande tournée, présentera son spectacle l’Heure magique, conçu sur mesure pour l’événement. Huit artistes se partageront la scène samedi 13 mai au crépuscule pour une performance de 35 minutes d’acrobaties et d’émotions. Des ateliers et des animations seront aussi offerts dans le parc toute la journée dans différentes zones.

«On aime bien avoir cette proximité avec le public, c’est un peu la marque de commerce du Cirque Éloize. On met l’humanité des artistes de l’avant», affirme Jean-Philippe La Couture, directeur des événements et producteur du Cirque Éloize.

Les ruelles seront mises de l’avant par la coopérative Le Comité et La Tohu qui proposeront les Chats de ruelles, une fête qui aura lieu entre la 6e et la 7e Avenue, au nord du boulevard Saint-Joseph.

Des ateliers de verdissements seront offerts aux citoyens et un leg dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal sera présenté dans chaque ruelle. La Tohu mettra en scène des activités collaboratives entre les artistes du cirque et les participants.

Grâce à une application de réalité augmentée, il sera possible de chasser les bêtes des mythologies de diverses cultures dans la ruelle, lors du Club des créatures merveilleuses.

Enfin, un spectacle aux notes folk, blues et rock musical sera donné par l’auteure, compositeur et interprète Samuele, le samedi soir.