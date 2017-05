Marc-André Gadoury briguera la mairie de Rosemont – La Petite-Patrie

Le conseiller de ville Marc-André Gadoury, fera campagne à l’automne prochain pour se faire élire en tant que maire de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie.

Celui-ci se mesurera au maire sortant François W. Croteau.

M. Gadoury s’était fait élire dans le district d’Étienne-Desmarteau en 2009 sous la bannière de Projet Montréal. En août 2016, celui-ci avait quitté la formation politique pour rejoindre les rangs de l’équipe du maire de Montréal, Denis Coderre.

« Depuis 2009, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de travailler avec des milliers de citoyens de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Je les ai écoutés et leurs idées m’ont nourri tout au long de mes deux mandats comme conseiller de ville où j’ai pu faire avancer des dossiers qui me tiennent à cœur comme la santé publique, le vélo, la ville intelligente, pour ne nommer que ceux-là. Aujourd’hui, je confirme que je veux en faire encore plus pour les citoyens de cet arrondissement que je souhaite accueillant, vert et dynamique », a souligné par voie de communiqué M. Gadoury.

Pour sa part, M. Croteau confirme qu’il demandera un troisième mandat aux électeurs de Rosemont – La Petite-Patrie. «Je tiens à souhaiter bonne chance à M. Gadoury et j’espère que nous pourrons offrir un débat d’idées aux citoyens», affirme le maire de l’arrondissement.

Plus de détails suivront.