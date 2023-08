Saint-Michel démolira une piscine pour faire place au nouveau parc George-Vernot

Fermée depuis l’été 2015, la piscine intérieure George-Vernot sera démolie pour laisser place au réaménagement du parc George-Vernot, situé à l’angle de la 13e Avenue et du boulevard Robert, dans le quartier de Saint-Michel.

La piscine George-Vernot n’est plus ouverte au public depuis plusieurs années, car elle comporte des «défectuosités de conception». Malgré des investissements majeurs réalisés depuis sa construction, son entretien continuel et sa restauration représentent des coûts importants pour la collectivité, indique la chargée de communication à la Ville de Montréal Audrey Villeneuve.

Les travaux de démolition de l’ancienne piscine devraient se faire cet automne, de septembre à décembre. Cette mise à terre laissera de l’espace aux nouvelles vocations du parc George-Vernot dans le cadre de son réaménagement complet.

Dans sa prochaine version, le parc George-Vernot sera agrandi avec l’annexion de terrains à proximité. Parmi les nouveaux aménagements, on compte un jardin communautaire, une aire de jeux d’eau, des aires de pique-nique et de détente, ainsi que des installations permettant la pratique d’une variété de sports, comme le soccer, baseball, le basketball, mais aussi le tennis, le pickleball, l’escalade, l’Ultimate Frisbee.

L’agrandissement et l’amélioration des aires de jeu pour enfants, la plantation de végétaux, ainsi que l’aménagement de sentiers et d’entrées plus accessibles sont aussi prévus.

Pour le réaménagement du parc George-Vernot, l’Arrondissement a consulté ses citoyens lors d’une démarche participative qui s’est déroulée au début du mois de juillet. Les résultats sont en cours d’analyse et seront diffusés cet automne.

Le parc est donc présentement en conception et le début de la première phase est prévu à l’été 2024. Une deuxième phase devrait débuter l’année suivante.

Malheureusement, Audrey Villeneuve mentionne qu’aucune nouvelle construction aquatique intérieure n’est pas prévue pour le moment dans le quartier Saint-Michel. Alors que la piscine intérieure John-F.-Kennedy est temporairement fermée, les citoyens peuvent seulement se baigner dans la piscine extérieure du parc René-Goupil.