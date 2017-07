À la découverte des Italiens du Québec

Découvrir l’histoire des Italiens au Québec ainsi que leur culture est possible alors que l’agence Amarrages sans frontières propose des tours guidés de la Petite Italie, dans le cadre de la Semaine italienne de Montréal.

La visite, d’une durée de trois heures, partira de la Casa d’Italia et traitera de l’origine des Italiens au Québec, leurs traditions et leur impact au sein de l’identité culturelle montréalaise.

Elle inclut un exposé introductif sur l’histoire de la communauté italienne de Montréal, une visite à pied de la Petite Italie comportant la dégustation d’une pâtisserie italienne, ainsi que plusieurs arrêts sur les rues Dante et Saint-Laurent, dont l’église La Madonna della Difesa et le parc Dante.

Il est obligatoire de réserver une place pour participer à un tour guidé.

Pour plus d’informations ou pour les réservations, contactez Amarrages sans frontières au 514 272-7049 ou par courriel: amarrages.sansfrontieres@sympatico.ca.

Horaires et coûts

Les tours guidés seront disponibles en français, le 12 août, à 14h et en anglais, le 13 août, à 14 h. Si la demande est forte, un tour en italien sera proposé.

Les coûts varient en fonction de l’âge: 22$ est le prix régulier; 20$ pour les étudiants et les 60 ans et plus, et 13$ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.