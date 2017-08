L’équipe de Projet Montréal dans Rosemont dévoilée

Les cinq candidats qui représenteront Projet Montréal aux prochaines élections municipales dans Rosemont – La Petite-Patrie sont désormais connus.

Ils étaient sept à se lancer en politique dans les circonscriptions de Marie-Victorin et d’Étienne-Desmarteau. Au final, c’est respectivement Jocelyn Pauzé et Stéphanie Watt qui ont amassé le plus important nombre de voix.

Sans grande surprise, le maire sortant de l’arrondissement, François W. Croteau a été réinvesti par les membres de son parti, dimanche soir lors d’une assemblée d’investiture.

Son collègue, François Limoges, qui occupe le poste de conseiller de Ville dans Saint-Édouard depuis 2009, a lui aussi vu sa candidature renouvelée.

Précédemment conseillère d’arrondissement dans l’arrondissement du Plateau – Mont-Royal, Christine Gosselin a pour sa part proposé sa candidature dans le district du Vieux-Rosemont, sans opposition.

Près de 500 membres du parti se sont déplacés dimanche soir, un nombre record dans Rosemont – La Petite-Patrie selon les responsables chez Projet Montréal.

Les enjeux de l’amélioration du transport en commun, d’une stratégie d’habitation promouvant un cadre de vie à échelle humaine pour les familles et de l’aménagement urbain ont été mis de l’avant par la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, lors de l’assemblée.

«Le nombre impressionnant de membres qui ont participé à l’assemblée d’investiture témoigne de la force de Projet Montréal dans Rosemont – La Petite-Patrie. Depuis huit ans, nous sommes parvenus à mettre sur pied des projets innovateurs, qui ont transformé l’arrondissement. L’équipe de candidats choisis par nos membres poursuivra ce travail important pour améliorer la qualité de vie des citoyens», a souligné par communiqué Mme Plante.

Les candidats des autres partis, incluant l’Équipe Denis Coderre pour Montréal, attendent toujours de se faire connaître, mise à part, Marc-André Gadoury, actuel conseiller de Ville dans Étienne-Desmarteau et prétendant au poste de maire d’arrondissement.

Celui-ci a quitté en août 2015 la formation de Projet Montréal pour se joindre à l’équipe de M. Coderre.

Sa collègue, Érika Duchesne, qui a aussi rejoint les rangs du parti du maire de Montréal en mars 2016 et qui occupe présentement le siège de conseillère de Ville dans le district du Vieux-Rosemont, n’a pas encore confirmé sa candidature aux élections municipales qui se tiendront le 5 novembre 2017.