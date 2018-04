Les hebdos de TC Media vendus

L’homme d’affaires Michael Raffoul vient de se porter acquéreur des 21 hebdos montréalais de TC Media, dont le vôtre. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. L’ensemble des quelque 140 employés conservent leurs postes.

L’entente inclut également le journal Métro, distribué gratuitement dans le réseau de la Société de transport de Montréal, ainsi que les huit publications de la région de Québec ainsi que toutes les propriétés Web se rattachant aux titres vendus.

Ces journaux avaient été officiellement mis en vente à pareille date, l’an passé. TC Média voulait ainsi axer ses activités sur l’imprimerie ainsi que l’emballage souple.

«Nous sommes très heureux de pouvoir conserver tous les emplois et aller de l’avant avec notre équipe dévouée», a déclaré Patrick Marsan, directeur général des Solutions communautés locales de Montréal.

TC Transcontinental a conclu une entente pour plusieurs années à venir pour l’impression de ces publications, ainsi que pour leur distribution, sauf celle du quotidien Métro Montréal, déjà sous contrat avec l’entreprise de distribution de médias imprimés de monsieur Raffoul.

«C’est avec beaucoup de fierté que nous avons desservi pendant plusieurs décennies les communautés montréalaise et québécoise avec les journaux locaux et le réputé quotidien en semaine Métro Montréal», a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental.

Plus près des communautés

«Nos journaux sont rentables. Nous allons tenter d’innover en pensant « en dehors de la boîte » pour nous assurer que nos lecteurs vont y trouver du contenu qui les intéresse», a expliqué Michael Raffoul au sujet de l’avenir des journaux locaux.

Ce dernier est un entrepreneur actif dans les services connexes aux médias imprimés. Il est à la tête de l’entreprise Transmet Logistics & Metropolitan Media, qui assure la distribution de plusieurs journaux, dont Métro.

Il affirme vouloir renforcer la présence des hebdos dans les communautés.

«Nous voulons être encore plus présents dans les différentes communautés pour continuer de bien les représenter. Je crois dans les journaux papier et surtout gratuits. Ils devraient être là pour encore au moins 15 ans et nous allons même développer nos produits au cours des 5 prochaines années.»

Pour le moment, les lecteurs peuvent continuer d’écrire aux adresses courriel TC Media pour l’envoi de commentaires, communiqués et nouvelles. Les numéros de téléphone de la rédaction et de ses journalistes demeurent les mêmes. La rédaction vous tiendra au courant de tous changements aux sujets des canaux de communication.