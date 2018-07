Une première boutique de cannabis sur la Plaza St-Hubert

Une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) s’installera sur la Plaza, dans Rosemont-La Petite-Patrie, en octobre prochain, moment auquel la substance sera officiellement légalisée au Canada.

C’est ce qu’a annoncé le jeudi 19 juillet la Société des alcools du Québec (SAQ) qui est responsable des communications dans ce dossier. Le bail récemment signé permettra à la société d’État d’ouvrir des locaux au 6872, rue Saint-Hubert.

«Nous cherchions des espaces d’environ 2000 pieds carrés (185 mètres carrés), qui sont à plus de 150 d’un établissement scolaire et qui ont pignon sur rue. Le local ne pouvait donc pas se trouver dans un centre d’achat», explique Mathieu Gaudreault chargé de relations de presse pour la SAQ.

Une vingtaine d’employés, incluant un garde de sécurité responsable de l’identification de la clientèle, devrait être embauchée à cet endroit.

D’ici le mois d’octobre, ce sont quatre établissements de la SQDC qui verront le jour, dont celui de Rosemont – La Petite-Patrie. Les succursales ouvriraient dans Ville-Marie, le Sud-Ouest et l’Est de Montréal. «On ne peut pas encore préciser les secteurs», insiste M. Gaudreault.

Deux autres locaux sont aussi à l’étude à Montréal, mais leur emplacement est inconnu. Leur ouverture pourrait survenir aussi rapidement qu’à la fin de cet automne.

Tous les magasins de la SQDC seront conçus sur le même modèle afin d’assurer un déploiement sans anicroche, souligne le chargé de relations de presse.

Les établissements seront divisés en trois zones, soit un lobby d’accueil dans lequel les clients seront cartés, une zone «éducation», où se trouveront les conseillers responsables d’informer le public et enfin, l’arrière-boutique dans laquelle sera entreposé le cannabis.

Aucun produit ne sera visible de l’extérieur des magasins, et l’affichage publicitaire ne sera pas permis. «L’affichage identifiant les produits devra être sobre», assure M Gaudreault.

Ce dernier souligne que l’intégration des boutiques de la SQDC dans le paysage montréalais s’est faite dans la plus grande transparence possible, avec l’approbation des acteurs du milieu, incluant celle des élus.

C’est pourtant avec grande surprise que le directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert, Mike Parente, a accueilli la nouvelle de la signature de ce bail.

«Personne ne m’a contacté à ce sujet, vous me l’apprenez», a-t-il indiqué au Journal de Rosemont – La Petite-Patrie. Ce dernier s’est gardé d’émettre quelque commentaire que ce soit quant à l’ouverture de cette succursale.

Pour sa part, Tony Bennani, propriétaire de la boutique d’accessoires pour fumeurs Rock Bazar, aussi située sur l’artère commerciale, voit d’un œil mitigé cette annonce.

«Nous sommes ouverts depuis 1986 et la compétition s’est intensifiée au cours des dernières années. J’espère que ça ne nous fera pas compétition. En même temps, si on peut référer nos clients à un endroit pour acheter leur cannabis, on est content que ça soit sur Saint-Hubert», affirme le commerçant.

La SAQ a aussi annoncé jeudi la signature d’un bail dans la ville de Rimouski, qui vient s’ajouter aux baux déjà signés dans les villes de Trois-Rivières, Drummondville, Lévis et Québec.