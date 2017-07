Une piste cyclable sur Jarry

Après la fin des présents travaux, la partie commerciale de la rue Jarry accueillera deux pistes pistes cyclables de chaque côté de ses voies.

«On est passé d’une rue à six voies à une rue commerciale complète, avec un 30km/h, la possibilité de mettre des terrasses, et maintenant une piste cyclable. C’est un changement majeur pour la rue et les citoyens qui l’ont demandé», s’est félicité Marc-André Gadoury, conseiller spécial responsable du dossier vélo à la Ville de Montréal.

La rue Jarry est en plein travaux de rénovation de ses équipements souterrains depuis l’an dernier. À la fin des travaux, prévue à l’automne, les trottoirs de la rue auront été élargis et accueilleront des fosses d’arbres. Dorénavant, une piste pour vélos sera ajoutée entre les places de stationnements et la route, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer.

«On raccorde enfin le parc Jarry au réseau des pistes cyclables», a commenté la conseillère de Villeray, Elsie Lefebvre.

La possibilité d’ajouter une piste cyclable est redevable, en quelque sorte, aux travaux, a indiqué Marc-André Gadoury. «Ce chantier a été en quelque sorte de l’urbanisme tactique. On a remarqué que les rues aux alentours n’ont pas eu de situations problématiques avec une augmentation du trafic. Nous pouvons donc réduire l’espace pour la circulation automobile.»

Pour le président de l’association des commerçants Promenade Jarry, Charles Ugo Boucher, une piste cyclable est une bonne nouvelle. «Cela va devenir plus simple pour les cyclistes de circuler sur Jarry. Je pense que cela va ajouter des usagers supplémentaires et différents qui sont potentiellement de nouveaux clients pour nos commerces.»

La piste sur Jarry ne préfigure pas, toutefois, l’axe cyclable est-ouest voulue par la mairie d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. «C’est une piste pour adulte. Nous travaillons toujours sur un axe avec une séparation en béton pour permettre aux enfants de l’emprunter de façon sécuritaire. Ça sera sans doute dans une rue plus tranquille», a précisé Elsie Lefebvre.

La piste cyclable s’ajoute aux 58km de pistes annoncés par la mairie en juin dernier.