La nudité doit être «discrète» dans les vestiaires de piscines de Villeray

Un panneau demandant aux usagers de deux piscines de Villeray de faire preuve de retenue quant à la nudité dans les vestiaires est apparu cette semaine.

Le panneau qui demande «d’être discret lorsque vous vous changez ou prenez une douche» et «d’éviter de flâner nu» a été posé sur le mur des piscines Jarry et François-Charbonneau cette semaine, dans les vestiaires pour hommes et pour femmes.

L’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a indiqué ne pas avoir reçu de plaintes formelles qui auraient abouti à cet affichage.

«Nous avons tenu à clarifier cette position puisque dans un lieu public où enfants et adultes se côtoient, nous jugeons approprié de demander à tous de se couvrir, d’être discrets, a expliqué Audrey Villeneuve, chargée de communication à l’arrondisement. De plus, des préposés à l’entretien peuvent être appelés à entrer dans les vestiaires pour faire du nettoyage, remplir le papier de toilette, vider les poubelles, etc. Si les gens évitent de flâner nus, cela évite des situations désagréables de part et d’autre.»

Elle ajoute que ces dispositions sont aussi mises en œuvre dans d’autres installations aquatiques, dont le centre Claude-Robillard ou à Pointe-Claire.

«Ici à l’arrondissement, nous demandons la collaboration, et ce, au nom du bien-être collectif et non individuel», a-t-elle conclu.