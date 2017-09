Un bazar vintage pour repenser sa consommation

Le bazar Les Intemporelles se développe dans Villeray. Une trentaine d’exposants y proposent des produits locaux et usagés en opposition à la société de consommation.

«C’est la mode du slow living en ce moment. Il faut prendre le temps de réfléchir avant d’acheter et faire de bons choix pour la planète», estime Corine Deshaies, cofondatrice du bazar Les Intemporelles.

Pour la deuxième fois en 2017 et sa quatrième édition depuis un an, ce bazar va s’installer temporairement dans le quartier pour proposer des produits de seconde main et/ou locaux. Cet événement va avoir lieu le 30 septembre et le 1er octobre prochains au centre de loisirs communautaire Lajeunesse et c’est la première fois qu’il va s’étendre sur deux jours.

«On voyait qu’il y avait un besoin et cela n’existait pas, car il y a une belle symbiose entre le vintage et le local. On a déjà beaucoup de personnes qui attendent notre événement et d’autres qui veulent simplement découvrir», indique Mme Deshaies.

Les trois cofondatrices ambitionnent de proposer jusqu’à quatre bazars par année dans le quartier.

1,9Mds C’est le nombre de produits qui ont eu une seconde vie au Canada en 2016, selon les données de l’observatoire de la consommation responsable. Cela représente 30,4 millions de biens de plus qu’en 2015.

Dans son rapport sur la seconde main réalisé en 2017, l’observatoire de la consommation responsable de l’ESG UQÀM a comparé l’évolution de ce mode de consommation à l’échelle du Canada.

À partir d’un indice calculé sur le délaissement et l’acquisition de seconde main et intitulé Kijiji, en référence au site de vente et d’échange en ligne, l’observatoire a démontré que le Québec est l’une des provinces qui participent le moins à cette tendance alors qu’elle est en croissance au niveau national. Mais à l’inverse, Montréal figure parmi les grandes villes les plus actives en économie de seconde main. Elle n’est devancée que par Edmonton et Calgary et a enregistré une forte progression de sept points de son indice par rapport à l’année dernière.

Produits en tout genre

32 exposants ont déjà confirmés leur participation et 2000 visiteurs sont espérées sur les deux jours de ce quatrième bazar Les Intemporelles.

Pour le volet seconde main, on trouvera des vêtements, de la vaisselle, des meubles ou encore des objets divers. La partie consacrée au local accueillera des producteurs de nourriture, de cosmétique et des créateurs.

«On espère montrer qu’il y a d’autres alternatives et solutions. Il y a de bons produits utilisés ou locaux qui sont accessibles à Montréal», estime Corine Deshaies.

La cofondatrice du bazar a aussi fait en sorte de rassembler des stands avec des produits autant pour enfants que pour hommes et femmes. Le site sera ouvert de 9h à 18h le 30 septembre et de 10h à 17h le 1er octobre.