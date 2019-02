Ceci n’est pas un titre

Toi qui n’étais pas un auteur … moi qui n’improvisais pas facilement … je ne t’ai pas oublié. Je rêvasse même souvent en pensant à toi … quand je reprends cet ascenseur, quand je passe devant cette salle, quand j’aperçois un de tes collègues, je te vois même parfois dans mon café du matin, comme aujourd’hui. J’ai pris peur, je me suis sauvée en courant loin de toi, loin de ton regard bienveillant, de ta sensibilité, de ta grande générosité et de ce courant qui passait trop fort entre nous deux. J’espère que la vie est bonne avec toi. Je sais qu’elle t’a malmené toi aussi. Je ne sais pas si je pourrai un jour aimer à nouveau. En attendant, j’écoute Pizza Galaxie.

Exceptionnelle ?? non, pas encore., 25 août 2016