A L homme seduisant aux yeux vert

Il etait environ 18h 30 aujourd hui le 23 decembre , sur la ligne verte direction Angrignon . Un homme grand un bonnet des jeans levis bleu foncer des timberland aux pieds. Nous ecoutions indiscretement tous les deux la conversation d une jeune femme et son copain elle etait en train de l accuser davoir fouiller dans son cellulaire .je me souviens m etre tourner pour rigoler et avoir croiser tes yeux vert ouff et ce sourire. Nous nous sommes sourie quand tu es descendu a la station Atwater si tu lis ceci jaimerais bien aller rigoler autour d un cafe .

La jeune femme au chandail vert assise en face de toi, 23 décembre 2016