À mes prétendants du 40Ouest…

Je profite des Fêtes pour vous écrire combien vous me manquez. Vous me connaissez, je n'aime pas les longs étalements, mais j'ai besoin de vous manifester par ce petit message excentrique (that's right!) votre importance à mes yeux. J'ai vraiment hâte de vous revoir! La première journée de retour, je vais accourir vers vous à la vitesse grand type V. J'ai si hâte à nos moments de complicité ou j'essaie de vous convaincre d'écouter Brooklyn Nine Nine. Au fond, c'est qu'une excuse pour partager de beaux moments sur la 40O... Il fallait que vous me rappeliez que je vous avais déjà écrit ici, ma gang de... je n'avais pas le choix :)

D., 24 décembre 2016