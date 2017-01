Âme -Soeur

Je t'ai reconnue toi belle étrangère aux beaux yeux perçant , tu as débarqué du métro sherbrooke en me jetant un long regard semblant dire c"est moi ton âme-soeur tu me reconnais ? Mais j'étais tellement abasourdi par une telle beautée que je n'ai pu répondre...Reviens-moi ma chérie nous aurons la vie rêvée....ocram1528@hotmail.com

Ton homme qui t'attend, 12 janvier 2017