Assis à même le sol

Mercredi 11 janvier, dernier métro sur la ligne orange, je suis entrée à Berri et tu étais assis sur des journaux sur le sol, le regard perdu loin devant toi. Je n'ai pas arrêté de te lancer des coups d'oeil furtifs, intriguée. Tu as "conversé" avec un homme sourd et es sorti à De la Savane en me souriant. Depuis je regrette de ne pas t'avoir approché. Peut-être est-ce ici une deuxième chance? J'aimerais te connaître.

Lectrice curieuse, 13 janvier 2017