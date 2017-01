Vu à 9h30 sur la ligne orange, entre Jean-Talon et Berri

Tu n'as pas l'air du genre à aller sur Métro Flirt mais je m'essaie quand même! Tu as dû remarquer que tu as capté mon attention... je faisais attention pour ne pas que ça paraisse trop mais je te trouvais si beau! Tu portais un manteau gris du style Canadienne et étais accompagné d'une jolie fille qui portait son manteau sous le bras... Copine? Amie? Sœur ou cousine? Je ne le saurais peut-être jamais mais bon! Qui ne tente rien n'a rien :-)

Fille assise avec manteau et tuque noire, et écharpe blanc-gris, 18 janvier 2017