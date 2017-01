Quelles sont les chances?51

Tu étais beau dans ce bus 51, à faire rire tes petites soeurs. C'était plein d'amour, et te regarder était un doux moment (tu ne m'as pas vu cependant). Il devait être entre 16h30 et 17h. Vous êtes sortis tous les 4 vers côtes des neiges. J'étais tellement dans mes pensées que je n'ai pas trop fait attention aux choses "rationnelles". Je voulais venir te prendre la main et te dire que tu étais beau. Aussi simplement que ça. Mais le contexte a fait que je n'ai pas. Pourvu que le destin fasse que tu lises ce message et te reconnaisses. Tu avais des cheveux noirs bouclés, des chaussures timberland je crois (vas savoir pourquoi ce détail a attiré mon attention), et 3 soeurs toutes mignonnes, 2 petites et une jeune fille. La suite, je la laisse au mektoub!

Celle que tu n'as pas vu, 19 janvier 2017