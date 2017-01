La nourriture

Je n'aurais du poser le coup de fil de novembre 2013, je regrette...d'avoir voulu entendre sa voix au moins une fois, c'était de la folie furieuse...Sans le savoir, je l'ai surestimé, j'ai détruit le peut d'intimité et de sentiment de sécurité qui me restait... Ce petit coup de fil qui a duré à peine une soixantaine de secondes m'ont couter ma tranquillité d'esprit. J'avais interrompu le gouter du requin pour quelque secondes et il ne l'avait vraiment pas apprécié...je lui ai fait rater une bouchée... Ma mère me disait tout le temps; ne met pas ta main dans la gamelle du chien en plein repas, sinon il risque de te mordre jusqu'au os, c'est bien vrai et ceux jusqu'en janvier 2017.

Mistakes and Choices, 20 janvier 2017