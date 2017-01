Prend en notes car c’est la seule fois que je vais me manifester sur ce site ….

J'ai demander à l'univers quoi faire ou répondre pour te tu comprenne ENFIN pourquoi je ne répond jamais à tes messages ou ne réagit pas et que je n'écris vraiment pas pour personnes . Et je suis tombé sur ça ce matin, quelqu'un qui t'a répondu sur un de tes nombreux messages de 2016 - 2017 Life lesson : “Never argue with an idiot. They will only bring you down to their level and beat you with experience.” George Carlin Ceci est la seule réponse que tu auras de moi , même si tu continues d'y écrire...Car c'est vraiment le fond de ma penser.. De plus je vais te laisser ceci ( Gabrielle Blocker , Un aperçu des énergies de 2017 (prévisions énergétiques). C'est la seule chose que j'ai pu trouver pour t'aider . Je te souhaite un beau retour à toi pour 2017 .

Christine, 20 janvier 2017