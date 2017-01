La blonde chix de Beaubien

Je t'ai vue au métro Beaubien, J'aimerais recroiser ton chemin. Tu as les cheveux doré, Et cela m'a enchanté. J'adores tes écouteurs Hello Kitty, Quand j'ai trébuché, tu as souri. Je te regarde depuis quelques mois, j'aimerais que tu sois à moi. Je pourrais te gater bé, Je vais t'amener souper Je vais te montrer que je suis plus un bébé, J'ai un gros tatoo de barbelé. Je te trouve très belle, J'aimerais avoir de tes nouvelles.

Steve.D 25ans, 31 janvier 2017