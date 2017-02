Jeans bleu

Avec ton Jeans bleu et ton chandail blanc… tu es entré dans le wagon comme un vent frais de la mort, mais aussi comme un cancer dans mon cœur. Tu ressembles à James Dean. Tu es du genre Punk rock. J’ai grandi dans le Hip Hop. Je sais que de porter ta Veste bleue m’irait mieux que mon chandail préféré… L’amour est cruel, il fait mal. Je me souviens de cette journée de décembre quand nos regards se sont croisés… Quand tu as passé les portes, une partie de moi est morte.

Lana, 31 janvier 2017