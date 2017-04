Jolie fille noire sur la ligne orange vers 16h45 direction Cote-Vertu

Tu étais assise et discutait avec ton amie. J'étais assis face à toi mais j'ai cédé la place à une dame avec ses 2 enfants. Tu avais un manteau noir, un chandail blanc, des jeans bleu foncés et une sacoche brune. Je me suis perdu dans tes yeux à plusieurs reprises, éblouis par ceux-ci et notre regard s'est quelques fois croisé subtilement. J'aurais aimé avoir le courage de t'aborder mais je ne voulais pas interrompre puis j'allais sortir dans quelques arrêts (Lionel-Groulx). Mais si tu vois ce message, répond à celui-ci l'ont pourra s'échanger nos emails.

Un admirateur pas si secret, 13 avril 2017