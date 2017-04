ma jolie petite fleur bleue

Je t'ai donné une feuille à lire te décrivant La fois suivante, tu as aimé ce que j'ai écrit sur toi; tu travaillais au Tim Horton (Dickson et Notre-Dame est) et tu sors au métro Berri Je t'avais laissé une carte pour que tu m'appelles et tu m'as dit que tu me rappellerais le weekend J'aimerais te revoir afin de mieux te connaître........

Ghostrider, 21 avril 2017