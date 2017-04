Pour gencatou

La vie passe si vite, et souvent je regarde a l horizon en crient ton nom , et je dois me resoudre a vivre cette vie sans te revoir. Pourquoi pourquoi la vie est ainsi , j aimerai tellement que tu soi libre de penser et d etre mon amoureuse pour la vie malgre tout

Cavalier solitaire, 22 avril 2017