I Miss you

Ce qui est faux est instable alors que ce qui est vrai dure pour la vie. Le désir est temporaire et quand on aime pas la personne, on finit par s'ennuyer. Mon amour pour toi est sans fin. Même si je veux m'en aller, il y a une voix qui me dit de rester. Même si je veux t'oublier, mon coeur ne veut que de revoir tes yeux. Même si être avec quelqu'un d'autre semble "bon" pour moi, pour une raison que j'ignore, je ne veux que toi. Malgré que nous avons beaucoup de différences, c'est comme si nos coeurs se reconnaissent. Tu me manques <3

..., 3 mai 2017