À toi

Jamais j'aurais imaginée me sentir à nouveau aussi triste à l'idée de ne plus jamais te revoir. J'avais bien essayé de ne plus y retourner, mais ton absence était plus douloureuses que ta présence, j'ai capitulée et j'ai continuer à aller chercher mon soleil quotidien juste par ta présence. Force étant, avec la fermeture sans préavis, j'y suis maintenant forcée. Peut-être est ce mieux ainsi. Une dernière confidence lancée sur cette tribune comme une bouteille à la mer, c'est en pensant à toi que je la chante cette chanson... You are beautifull (love you like a love song)... Elle décrit exactement ce que je pense de toi.. Même si ça re-ouvrait, je n'y retournerai pas, c'est trop difficile d'essayer de ne plus penser à toi. Je réalise petit à petit que je t'aurais juré le reste de ma vie, l'éternité sans hésiter, je ne l'avais jamais ressenti. Je classe ça dans la filière des mauvaises blagues que la vie m'a jouée. Sans amertume, je garde de beaux souvenirs xxx

De moi, 5 mai 2017